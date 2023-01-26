“Sayaç sorunu, otomasyon sistemiyle çözülecek”

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sayaçların okunması konusunda ortaya çıkan problemleri otomasyon sistemine geçerek çözebileceklerini söyledi

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile kanalizasyon konusunda gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de ‘Sabah Sabah’ adlı programda soruları yanıtladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile kanalizasyon konusunda yaptıkları görüşmeyle ilgili konuşan Amcaoğlu, kanalizasyon probleminin detaylarını aktardı ve ortak komite kurulacağını söyledi.

İki belediye arasındaki problemlerin yargıya taşınma sebebini ‘diyalog eksikliği’ olarak nitelendiren Amcaoğlu, Harmancı ile ortaklaşa yapılabilecek projeleri değerlendirdiklerini de ifade etti.

Gönyeli ve Alayköy Belediyelerinin birleşmeden sonra koordineli bir şekilde çalışmaya başladığını vurgulayan Amcaoğlu, dere temizliği, yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri, aydınlatma eksiklikleri, ilaçlama ve yaşlılara yönelik projeleri ile ilgili yürütülen çalışmaların detaylarını aktardı.

Seçim sürecinde hedefleri arasına aldığı projelere ek olarak, sonradan ortaya çıkan problemleri çözmek için de çabaladıklarını söyleyen Amcaoğlu, su sayaçları konusunda yaşanan problemlere de değinerek, teknolojiyi takip ederek bu sorunu çözeceklerini belirtti.

Sayaçların okunması konusunda ortaya çıkan problemleri otomasyon sistemine geçerek çözebileceklerini aktaran Hüseyin Amcaoğlu, belediye menfaatine olan bütün projelere aynı önemi vererek hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Mali konularla ilgili de bilgi veren Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni yasa ile birlikte Havalimanı’ndan, kıymet - tartı ücretinden ve gazinolardan alınan ücretlerin yüzde 40’ının bir havuzda toplanacağını ve belediyelere dağıtılacağını kaydetti. Amcaoğlu, bu kaynağın tüm belediyeler tarafından kullanılacağını da belirtti.

