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Savaşkan görevden alındı

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Temaslı Tarama Ekibinin Sorumlusu Fatma Savaşkan, bu görevinden alındı

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Savaşkan görevden alındı

 
Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren tam zamanlı çalışması ve özverisi ile adından söz ettiren Başhemşire Fatma Savaşkan’ın Temaslı Tarama Ekibinin Sorumluluğu görevinden alındığı öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar’ın “görevinin başında kalması” yönünde yaptığı girişimlere rağmen, Sağlık Bakanı Üstel’in bir yazı ile Temaslı Ekibim sorumlusu Fatma Savaşkan’ın görevine son verdiği teyit edildi.
Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla yıllardır sürdürdüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hemşireliği yanı sıra, Covid-19 sürecinde gönüllü olarak Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevini de üstlenmişti.
Bulaşıcı hastalıklar konusunda özel eğitimli olan ve Enfeksiyon Kontrol ekibinde de yer alan Savaşkan, Sağlık Üst Komitesi’nde de görev yapıyordu.
Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’nin görevlendirmesiyle Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğunu üstlenen ve Ünal Üstel tarafından bu görevine son verilen Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca atandığı Başhemşirelik görevini ise sürdürmeye devam edecek.
 
 
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