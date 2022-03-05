KKTC’de yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği askeri harekatla ilgili geçtiğimiz gün Girne Kordonboyu'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlediği eylemin ardından dün Gönyeli Çemberi’nde eylem yaptı





Ülkeleri Rusya'nın işgali altında olan Ukraynalılar, Girne'den sonra Lefkoşa'da da eylem yaptı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen eylem için bir grup Ukraynalı, Gönyeli Çemberi'nde toplandı.

Çemberin dört bir yanında ülke bayrağı açan Ukraynalılar, savaşa son verilmesi istedi.

Ukraynalılar, ellerinde üç dilde "Savaşa Hayır", "Savaşı Durdurun", "Ukrayna'yı Kurtarın", "Ukrayna Biz Yanındayız" v.b. yazılı döviz ve pankartlar ile Ukrayna bayrakları taşıdı.

