Savaşan: “UBP Lefkoşa örgütleri güçlendirilecek”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi, göreve yeni başlayan Lefkoşa Milletvekili ve İlçe Başkanı Ahmet Savaşan başkanlığındaki ilk kapsamlı toplantısını dün gerçekleştirdi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Savaşan tarafından gündemin ilk sırasına konan “örgütlerin güçlendirilmesi” konusunun değerlendirildiği toplantıda, seçimlerde örgütlerle koordineli çalışan İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca Başbakan, Genel Sekreter, Bakan ve Milletvekillerinin katılımı ile gerçekleştirilecek “Lefkoşa Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nın organize edilmesi için bir de komite oluşturulmasına karar verildi.

Siyaset Akademisi’nin hayat bulması için akademik kurul oluşturulması kararı da üretilen toplantıda ayrıca Lefkoşa İlçesi Genel Ziyaret Programı’nın hazırlanması için çalışma başlatıldı.