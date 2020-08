Savaşan: Türkiyemizin İstiklal ve İstikbal mücadelesi devam ediyor

Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin halen devam ettiğini vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan, Doğu Akdeniz'den Türkiye’yi dışlamaya çalışanlar ile bir asır önce Türkiye’yi işgal etmeye kalkışanların aynı çevreler olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin, sadece Türk Milleti'ne değil, hürriyet ve bağımsızlığı için mücadele veren bütün milletlere yol gösterici olduğunun altını çizdi.

Mavi Vatan’ı, Türkiye ve KKTC’siz hayal edenlere fırsat verilmeyecek…. Savaşan, yüce Türk Milleti’nin her türlü yoksulluğa ve imkansızlığa rağmen nasıl ki kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırmayı başarmışsa, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla hareket ederek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaksızın Mavi Vatan’da hakimiyet kurmayı hayal edenlere fırsat vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye emin adımlarla ilerliyor… Türkiye Cumhuriyeti'nin, azim, irade ve kararlılıkla çok çalışarak eğitimden, ekonomiye, sağlıktan, bilim ve teknolojiye, sanattan, ticarete ve sanayiye kadar hayatın bütün alanlarında tartışılmaz başarılar kazandığını ifade eden Ahmet Savaşan, Türk Milleti’nin “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ülküsüne bağlılıkla, daha özgür ve daha çağdaş bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

Demokrasiyi kökleştirmek için atılacak her adım yeni bir zaferdir… Türkiye'de demokrasiyi kökleştirmek için atılacak her adımın, 30 Ağustos ruhuna eklenen yeni bir zafer olacağına dikkat çeken Ahmet Savaşan, bu duygu ve düşüncelerle Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak, başta Cumhuriyetin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanı sıra, silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını minnetle anar, Zafer Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı.