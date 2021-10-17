Savaşan: Self-Check’i indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın!

Meme kanseri görülme sıklığının giderek artması ve ortaya çıkma yaşının da düşmesi sebebiyle çoğu kadının kaygılandığına işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, uzmanların hastalığın erken teşhis edilmesinde; kişinin kendi meme yapısını tanımasının, düzenli olarak kendini elle ve gözle muayene etmesinin hayati öneme sahip olduğu konusunda birleştiğine dikkat çekti.
Self-Check erken teşhis konusunda ayrıcalıklı bir hizmet…
Katıldığı bir televizyon programında Ekim Ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan Dr. Ahmet Savaşan uzmanlara hazırlattıkları self-check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılarak erken teşhis konusunda ayrıcalıklı bir hizmet sunulduğunu vurguladı.
Kendi kendini doğru muayene erken teşhis için çok önemli…
Uzmanların klinik meme muayenesi, ultrasonografi, mamografi, MR ve biyopsi gibi tanı yöntemlerinden önce kendi kendine meme muayenesi yapılmasının meme kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli bir rolü bulunduğu hususunda birleştiğine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, kadınların doğru yöntemlerle meme muayenelerini yapabilmelerine olanak sağlayan Self-Check uygulamasının faydalarının gerek sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan kamu spotu, gerekse de KKTC Telsim’in attığı mesajlarla ülkede yaşayan bütün insanlara tanıtıldığını söyledi.
App store ve google play'den ücretsiz indirin…
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den ( http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğinin altını çizen Ahmet Savaşan, kadınlara “Self-Check uygulamasını indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın, geç kalmayın” çağrısında bulundu.