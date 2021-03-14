Savaşan: Sağlık çalışanlarımıza pandemide gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi yanı sıra, iş yeri hekimliği tüzüğünün de yapılmasının büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” sözünün, sağlığın “kıymetini” en iyi şekilde ifade ettiğine işaret eden Ahmet Savaşan, sağlık emekçilerinin ise bu “kıymetin” korunması için ne denli önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Ülke insanı ve sağlık çalışanları halen büyük sorunlar yaşıyor…

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü ifade eden Ahmet Savaşan, sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığının altını çizerek, “insanımızın hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılası gereken daha çok iş var” ifadelerini kullandı.



İnsanımız, sorumluluğunu yerine getiren bir devlet istiyor…

Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi ve iş yeri hekimliği tüzüğünün de yapılmasının daha fazla geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “insanımız, sorumluluğunu yerine getiren bir devletin yanı sıra, iyi eğitim almış, en iyi çalışma şartlarında hizmet üreten, ürettiği hizmetlerden memnun olarak, hastalarına saygı gösteren ve yarınlara umutla bakabilen hekimler ile sağlık çalışanlarını görmek istiyor” dedi.



Sağlık çalışanlarımız pandemide nefeslere nefes; canlara da can kattı…

Covid-19 salgının birinci yılında kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nda, salgınla mücadelenin en büyük kahramanlarının, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanları olduğunu hatırlayarak, sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede gösterdiği insanüstü çabalar sayesinde umutlara, umut; nefeslere nefes; canlara da can katıldığının unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, “salgın döneminde, kendi yaşamlarını tehlikeye atarak hizmet veren bütün hekimlerimize, hemşirelerimiz ile sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü azim için gönül dolusu teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Dr. Küçük’ü doğduğu bu önemli günde minnetle yad ediyoruz…

Savaşan, mesajının sonunda “doktorluğu, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerimizde farklı ve silinemez bir yere sahip öncü Lider’imiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden veya başka nedenlerle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlar ile hizmet vermeye devam edenlere sağlık ve huzur dileyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.

