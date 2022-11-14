Savaşan Londra'da yapılan Turizm Bakanları Zirvesi’ne katıldı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan World Travel Market Londra ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) birlikte düzenlediği Turizm Bakanları Zirvesi’ne katıldı





Savaşan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu yıl eğitim, istihdam ve sürdürülebilirlik gündemi ve “Turizmi Yeniden Düşünmek” teması ile yapılan zirve Londra’da yer aldı.



Savaşan, zirvenin daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı bir gelecek için yol haritası belirlemek üzere dünyanın dört bir yanından Turizm Bakanları, sektör liderleri, gençlik temsilcileri ve uzmanları bir araya getirdiğini söyledi.



Katılımcıların turizm sektörünün rekabetten çok işbirliğine odaklanma zamanının geldiğine vurgu yaptıklarını söyleyen Ahmet Savaşan, zirvede, turizmin siyasi gündemde ana akım haline getirilmesi yanı sıra turizm bakanlıkları ile ekonomi ve çevre bakanlıkları arasında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunulduğunu da belirtti.



Üç gün süren WTM Londra Fuarı’nda 70'den fazla konferans ve seminerin yapıldığını, genel olarak turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için sektörün yeniden düşünmesi ve yeniden şekillenmesi gerektiğinin ön plana çıktığını belirten Ahmet Savaşan, “katıldığımız toplantılarda Dünya’nın birçok yerinde turizmin yeniden canlandığını, 2020'de milyonlarca iş kaybının yanı sıra seyahat ve turizmin küresel GSYİH'ye doğrudan katkısında %50'lik bir düşüşün ardından, 2022 verilerinin, güçlü bastırılmış talep ile net bir toparlanmaya girdiğini görüyoruz. Yine uzun vadede, sektörün karşılaştığı zorluklara rağmen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Seyahat Ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) projeksiyonlarının da güçlü bir on yıllık büyümeye işaret ettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.



