SAVAŞAN: KADINA KARŞI ŞIDDETLE MÜCADELEDE, ÜZERIMIZE DÜŞENİ YAPMAYA KARARLIYIZ



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımlayan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, saatte 4 kadının öldürüldüğü Gazze'de ‘kadına yönelik şiddetin’ en ağırının yaşandığına işaret ederek, Dünya’nın buna seyirci kaldığını belirtti. Kıbrıs Türklerinin uzun yıllar Gazze’de yaşananlara benzer şekilde şiddete maruz kaldığını anımsatan Ahmet Savaşan, yanı başımızda yaşananlar dikkate alındığında yarım aşıra yakın bir süredir Kıbrıs Türk Halkı’nın adada güven içinde yaşamasını sağlayan Türkiye’nin ve garantörlüğünün taşıdığı belirleyici önemin anlamının çok daha görünür olduğuna dikkat çekti.



Kadına Yönelik Şiddetin Nedeni Eşitsizlik!

Dünya’da halen psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, Dünya’nın dört bir yanındaki kadınların evde, iş yerinde, siyasette ve hayatın pek çok alanında eşitsizlik yaşadığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsurun eşitsizlikten ve kadına yönelik geleneksel tutumdan kaynaklandığını belirten Savaşan, “eşitliğin yasalarda bulunması önemli ve fakat yetersizdir. Eşitlik ancak egemen düşünce yapısının değişmesi ile mümkün olabilir. Bunun için de eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.



Geleneksel Cinsiyet Rolleri Şiddeti Tetikliyor

Eşitsizliğe ve hiyerarşiye dayalı geleneksel cinsiyet rollerinin pekiştirildiği toplumlarda kadına yönelik şiddet eğiliminin arttığına işaret eden Savaşan, Dünya’nın pek çok yerinde halen kadınların yemeği yaktığı, cinsel ilişkiyi reddettiği ya da kocasının kurallarına uymadığı için fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çekti.



Psikolojik Şiddet Çok Yaygın

Kadınların bedeninden çok ruh sağlığının hedef alındığını belirten Savaşan, kadınların daha çok bağırma, korkutma, küfür veya hakaret, aile ve arkadaşlarla görüştürmeme, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutma, tehdit etme ve şantaj yapma gibi eylemlerle psikolojik şiddete uğradığının altını çizdi. Savaşan, bu konuda hem ailelere yönelik hem de işyerlerinde farkındalık eğitimlerinin sürekli yapılması ve kadınların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Etkin Bir İşbirliği Gerekiyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara, kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilerek, bunların en kısa sürede giderilmesi gerekliliğini vurgulayan Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin iş birliğinde çalışması gerektiğini ifade etti.



Üzerimize Düşeni Yapmakta Kararlıyız

“Daha güçlü bireyler yetiştirmek ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda daha duyarlı bir toplum yapısına ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Ahmet Savaşan, “hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar, bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olması çağdaşlığın bir gerekliliğidir. Bu düşüncelerle; kadına yönelik şiddete ortak olmayacağımızı, seyirci kalmayacağımızı, kadına karşı şiddetle mücadelede, erkekler olarak üzerimize düşen görevi yapmakta kararlı olduğumuzu

belirtiriz” ifadelerini kullandı.



