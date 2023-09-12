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Savaşan Holoğlu’nu ağırladı

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Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı (GHTC) Dr. Ahmet Savaşan’ın davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. İki başkan KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelinin daha etkin kullanılması için yeni yol haritasını belirledi

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Savaşan Holoğlu’nu ağırladı
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Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanlığını yürüten, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile bir araya gelerek KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi konusunda atılması gereken adımları belirledi.  
 
Devlet ve Hükümet yetkilileri ile Sektör temsilcileriyle görüşüldü…
İki günlük program kapsamında sağlık ve turizm sektörü temsilcileri yanı sıra yatırımcılarla çeşitli toplantılar yapan iki başkan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile de bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.  
 
Ortak yapılacak çalışmalar belirlendi…
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile yaptıkları iki günlük çalışma toplantılarında Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi için başta Türkiye’de olmak üzere Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye ülkeler nezdinde yürütülecek ortak çalışmaların belirlendiğini söyledi. 
 
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