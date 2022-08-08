Savaşan: “Erenköy, KKTC’ye giden yolun temel taşıdır”







Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde en önemli yeri tutan Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası oluşturduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e direniş için koşan ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek stratejik bir köprübaşını tutan öğrencilerin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını döşemiş olduklarını vurguladı.

Erenköy direnişi teslim olmayacağımızı gösterdi…

Erenköy’de etrafı kuşatılmış, ikmal yolları kesilmiş dağlık bir bölgede, yurtdışından gelen 500 kadar gönüllünün yöre halkıyla birlikte kahramanca mücadele ettiğini belirten Ahmet Savaşan, asker olmadıkları için silahları bile tanımadan, bir kısmının 2-3 haftalık atış eğitimiyle silah kuşanarak, askeri bir organizasyon ve kumanda merkezi olmadan, ‘mevzi’ denemeyecek siperlerde direndiğini anımsattı. Kimisinin şehit olduğunu, kimisinin yaşamı tanımadan yanı başında arkadaşının ölümüne tanıklık ettiğine değinen Savaşan, çoğunluğunun ise savaş bitmesine karşın bölgeden çıkamadığı için 2 yıl bölgede açık hapisane hayatı yaşadığının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Mücahitler, kadınlarımız ve bölge halkını minnetle anıyoruz…

Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bir mücadele örneği olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin çok anlamlı ve unutulmayacak bir zafer ile taçlandığının altını çizen Ahmet Savaşan, Şanlı Erenköy Direnişi ve Zaferi’nin genç kuşaklara aktarılmasının Kıbrıs Türk Halkı’nın devletinin adada sonsuza kadar payidar kalmasına katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Devletimize kavuşmamızda olağanüstü mücadele verdiler…

UBP Lefkoşa Milletvekili, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “Erenköy’e çıkan o günün beş yüz civarındaki gencini, iki yüz civarındaki mücahidimiz ile cefakar kadınlarımız yanında bölge halkını bu günlere gelmemizde ve devletimize kavuşmamızda verdikleri olağanüstü mücadeleden ötürü saygı ve minnetle anıyor, Milli Mücadele tarihimize altın harflerle yazılan aziz Şehitlerimize, bizim kuşağın pek çok çocuğuna adını vermiş olan Yüzbaşı Cengiz Topel’imize ve vefat etmiş bütün gazilerimize Allahtan rahmet dileyerek, yaşamlarını sürdürmekte olan isimsiz kahramanlarımıza sağlık dolu bir yaşam temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

