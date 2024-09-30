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Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Başkanlar Zirvesi’ne katıldı

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Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Başkanlar Zirvesi’ne katıldı
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 Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 8’inci dönem başkanlığını üstlenen Moldova’nın ev sahipliğindeki Başkanlar Zirvesi’ne katıldı.
Konseyden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra, 8’inci dönem başkan yardımcısı ülkeleri Çin, Almanya, Kırgızistan, Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya ve Suudi Arabistan’ın konsey başkanları da zirvede yer aldı.
56 ülkenin çevrim içi katılımına açık yapılan zirvede, sağlık turizmi alanındaki önemli konular masaya yatırıldı.

Yeni yol haritası oluşturuldu

Zirvede, “Düzenleyici Çerçeve ve Kalite Standartları”, “Sigorta ve Hukuki Sorunlar”, “Altyapı ve Teknoloji Yatırımları”, “Fiyatlandırma ve Şeffaflık”, “Eğitim ve Nitelikli Sağlık Personeli”, “Pazarlama ve İtibar Yönetimi”, “Vize ve Yasal Düzenlemeler” gibi başlıklar tartışılarak, sağlık turizmi için yeni bir yol haritası oluşturuldu. Toplantıda ayrıca konseyin Brüksel faaliyetleri de ele alındı.
Moldova’daki temasları kapsamında, Sağlık Bakanı Ala Nemerenco ile de Uluslararası Sağlık Turizmi Forumu’nda bir araya gelen Savaşan, farklı ülkelerden konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı panellere katıldı.
Ahmet Savaşan’a, Moldova’daki temasları sırasında, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi 7’nci dönem Genel Sekreteri Doğan Yalkı eşlik etti.
 
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