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Savaşan: “Coşkulu kutlamalar kimliğimizin kanıtıdır”

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Savaşan: “Coşkulu kutlamalar kimliğimizin kanıtıdır”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer konukların katılımının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gösterilerinin ve halkın yoğun ilgisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını ve etkinliğini en güzel şekilde gösterdiğini belirtti.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü kutlamaları hakkında görüşlerini dile getiren Savaşan, 1974 Barış Harekatı’ndan bu yana 50 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunamamasının, gerçeklerin görmezden gelinmesinden kaynaklandığını ifade etti. Kıbrıs sorununa çözüm arayanların, 50 yıldır süregelen durumu dikkate almaları gerektiğini kaydeden Savaşan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin coşku ve bağlılıkla birlikte verdiği mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına inandığını söyledi.
Savaşan, mesajının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, bu anlamlı yıl dönümünde Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen konuklara, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mensuplarına, gençlere, çocuklara ve kutlamalara coşku ve sevgi katan tüm yurttaşlara teşekkür etti.
 
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