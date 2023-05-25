Savaşan: "Başman kazanacak ve yeni bir icraat süreci başlayacak"

Savaşan ara seçimlerden sonra istikrarın güçleneceğini vurguladı

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimi UBP adayı Ali Başman’ın kazanmasıyla birlikte KKTC’deki siyasi istikrarın pekişeceğini ve yeni bir icraat döneminin başlayacağını vurguladı. Savaşan, UBP’nin meclisteki sandalye sayısının 25’e ulaşmasıyla birlikte muhalefetin de tavır değiştirmek zorunda kalacağını, sürekli tekrarlanan erken seçim çağrılarının sona ereceğini ve muhalefetin icraatlar üzerinden değerlendirme yapmak zorunda kalacağına da dikkat çekti.



İstikrarlı ve yeni bir icraat dönemi başlayacak…

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, gelinen aşamada ara seçim yapmanın kaçınılmaz bir hal aldığını ve bu seçimde istikrarın oylanacağını belirterek, “UBP bu sınavdan başarı ile çıkacaktır. Adayımız Ali Başman’ın bu seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Rakiplerimiz dağınıktırlar ve ortaya tutarlı bir görüş koyamayacak durumdadırlar. KKTC için ne yapmak istedikleri bile belirgin değildir. Ali beyin seçilmesi ile birlikte meclisteki milletvekili sayımız 25’e ulaşacağına göre UBP olmadan hükümet oluşturulması veya erken seçim kararı alınması da mümkün olamayacaktır. Yeni dönem programa dayalı icraat yapılması için daha uygun bir zemin yaratacaktır. Bundan da elbette KKTC halkı kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.

Dr. Savaşan, “Ülkemizde önemli sorunların olduğu aşikardır. Bunun en önemli nedenlerinden biri hükümetlerin ömrünün kısa sürmesi ve orta vadeli hedefleri olan icraatların bile yapılamamasıdır. Ara seçimi kazanmamız ile birlikte bu sorun çözümlenecek ve önümüzde 3.5 yıllık bir icraat dönemi daha olacaktır” dedi.



Ara seçimden sonra muhalefet de değişecek…

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, ara seçimi UBP’nin kazanmasının muhalefetin davranışlarını de etkileyeceğini belirterek, “ara seçimi Ali Başman’ın kazanmasıyla birlikte muhalefet de uzun vadeli düşünmek zorunda kalacaktır. Her gün erken seçim çağrısı yapmak yerine UBP’nin gündeme getirdiği icraatları veya yasa tasarılarını akıllıca değerlendirmek, eleştirmek veya katkı koymak zorunda kalacaktır. Ali Başman’ın kazanması özellikle ana muhalefet konumundaki CTP’yi de olumlu yönde değiştirerek, CTP’nin gerçek görevini yapmaya başlamasını sağlayacaktır” dedi.



İnsanlarımız gerçekleri görerek iradesini şekillendirecektir…

Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi sonucunu da değerlendiren Ahmet Savaşan, “Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi, muhalefetin 3.5 yıl erken seçim çağrısı yapmasını ve siyasetini bunun üzerinden sürdürerek ülkede pek çok konuda çatışmanın artması sonucunu doğuracaktır. İnsanımızın bu gerçekleri göreceğine ve iradesini de buna göre şekillendireceğine inanıyorum” dedi. Savaşan konuşmasının sonunda ara seçimi Başman’ın kazanmasıyla birlikte UBP’nin de motivasyonunun yükselerek çok daha etkin icraatlara imza atacağını vurguladı.

