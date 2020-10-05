Savaşan: “AB bizi federasyondan uzaklaştırdı”

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği Zirvesi’nde alınan kararları değerlendirdi. Savaşan, AB’nin Kıbrıslı Rumların yanında saf tutarak Kıbrıslı Türkleri federal çözüm dışındaki seçeneklere yoğunlaşmaya zorladığını vurguladı.
UBP MYK Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, “Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sorunları çözmek için geniş kapsamlı bir konferans toplanması hedefini belirlerken, Türkiye’yi de ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ dediği Kıbrıs Rum tarafı ile ilişkiye geçmeye, yani Kıbrıs Türk Halkı ve hakları yokmuş gibi müzakere yapmaya zorlamaktadır. Türkiye bu yaklaşıma gerekli yanıtı vermiştir. Bizim de AB’nin Kıbrıs Türk Halkı’nı yok sayan tutumuna yönelik gereken dersleri çıkarmamız kaçınılmazdır” diyerek, “bu yaklaşım, Kıbrıs Türk Halkı’nı devletine sahip çıkmaktan ve insanının refahı için Türkiye’nin etkin desteğini alarak devletini güçlendirmekten başka seçeneği bulunmadığını gösteren son örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.