Savaş gemileri, halkın ziyaretine açılacak

20 Temmuz kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, KKTC’de liman ziyareti yapacak

TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) 20 Temmuz’da KKTC’de halkın ziyaretine açılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49’uncu Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

20 Temmuz’da 10.00-12.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında TCG Gaziantep (F-490) Fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotu Girne Limanında halkın ziyaretine açılacak.

