banner913
banner932
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
11 0
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
25 0
 
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
16 0
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
31 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
111 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
47 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
29 0
banner964

Savaş gemileri, halkın ziyaretine açılacak

banner476

20 Temmuz kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, KKTC’de liman ziyareti yapacak

banner825
Savaş gemileri, halkın ziyaretine açılacak
banner960
TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) 20 Temmuz’da KKTC’de halkın ziyaretine açılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49’uncu Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) KKTC’de liman ziyareti yapacak.
20 Temmuz’da 10.00-12.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında TCG Gaziantep (F-490) Fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotu Girne Limanında halkın ziyaretine açılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.