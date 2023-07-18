Savaş gemileri, halkın ziyaretine açılacak

TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) 20 Temmuz’da KKTC’de halkın ziyaretine açılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49’uncu Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın (P-336) KKTC’de liman ziyareti yapacak.
20 Temmuz’da 10.00-12.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında TCG Gaziantep (F-490) Fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotu Girne Limanında halkın ziyaretine açılacak.
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