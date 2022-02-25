SAVAŞ ACI GÖZYAŞI

Dünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti.
Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi verildi.
Ukrayna'ya Rusya'nın düzenlediği askeri harekatta, ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geldi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.