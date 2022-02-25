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SAVAŞ ACI GÖZYAŞI

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Dünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti.

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SAVAŞ ACI GÖZYAŞI
Dünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti.
Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi verildi.
Ukrayna'ya Rusya'nın düzenlediği askeri harekatta, ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geldi
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