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“Satranca da yazık”

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“Satranca da yazık”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın son açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi.
Erhürman, Arıklı’nın siyasi olayları satranç oyununa benzetmesini eleştirerek, "Satranç son derece ciddi bir oyun. Böylesine sakil, böylesine berbat, böylesine gayriciddi bir 'oyun'a satranç benzetmesi yapmak, satranca da yazık!" ifadelerini kullandı.
 
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