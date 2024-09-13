Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek

Büyük bir orkestrayla Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi’nde vereceği konserden elde edilecek geliri “Şampiyon Melekler” için bağışlayacak olan ünlü sanatçı Korhan Saygıner, herkesi konsere davet etti ve “Hep birlikte güzel şarkılar söyleyeceğiz” dedi

Ünlü sanatçı Korhan Saygıner, 14 Eylül Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi’nde 18 kişilik seçkin orkestrasıyla vereceği konserde, bilet satışlarının tüm gelirlerini “Şampiyon Melekler” için bağışlayacak.

Duyarlılık ve dayanışma örneği sergileyen ve bu yönüyle de takdir gören sevilen sanatçı Korhan Saygıner, konser öncesinde açıklamalarda bulundu.

20 yıldır konser verdiği Kıbrıs’ta ilk defa bir açık hava konseri yapacağına dikkat çeken Korhan Saygıner, söz konusu konser için çok büyük bir orkestrayla çalışmalar yaptıklarını, 20 kişi olacaklarını sahne için çok güzel bir repertuvar seçtiklerini söyledi.

Korhan Saygıner konser için “Hem eğlenceli olacak hem de güzel parçalar olacak, hep birlikte güzel şarkılar söyleyeceğiz” dedi.

Korhan Saygıner sözlerine şöyle devam etti:

“Moe Açık Hava Sahnesi’nde vereceğim konseri ilk başta tanıtım amaçlı Kıbrıs’ta beni dinleyemeyen bar programlarına gelmeyen, gece dışarı çıkmayan insanlar için tasarlamıştım. 20 senedir Kıbrıs’tayım fakat beni duymayan dinlemeyen geniş bir kitle var. Daha çok bar ve otellerde sahne aldığım için ve bu otellere girmeyen insanlar var ben onlara hitap etmek amacıyla bir halk konseri, bir açık hava konseri düzenlemek istedim, bu amaçla konsere girdim.

İlerleyen zamanlarda halkın nabzını tuttum ve o nabız atışlarında Şampiyon Melekleri gördüm dolayısıyla bu konserin içine onları da katmak istedim ve şu şekilde kattım dedim ki sen Korhan Saygıner’sin. Halkın seni dinlemesi için daha geniş bir kitleye hitap etmek için bu konseri veriyorsun o zaman bir gelir amacında olmamalı. Ben bu gelirimi tamamen şampiyon meleklere bağışladım.”

Herkesi 14 Eylül Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi’ne davet eden Korhan Saygıner, biletleri yardım konseri olduğu için çok ucuz tuttuklarını söyledi ve “İnanın bir kahve parası bile değil. Şampiyon Melekler’e destek olsunlar, bu biletleri temin etsinler. Bileti olmayan da gelsin ve onlara yardımcı olacağım.

“AÇIK HAVA KONSERLERİNİN DEVAMI GELECEK Mİ?”

“Açık hava konserlerinin devamı gelecek mi?” sorusuna da yanıt veren Korhan Saygıner “Ben de bunu çok istiyorum. Bunu önümüzdeki yaz tekrarlamak istiyorum” dedi.

Bunun çok başarılı olacağına inandığını ifade eden Korhan Saygıner, bunun başarısının konuşulacağına inandığını ve seneye daha büyük kitlelere hitap edeceklerini vurguladı.