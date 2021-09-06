banner583
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
61 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
30 0
 
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
34 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
37 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
95 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
28 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
39 0
banner661

Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı'nın Birleşik Kurul’da görüşülmesini talep etti

banner476

banner666
Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı'nın Birleşik Kurul’da görüşülmesini talep etti

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı'nın Birleşik Kurul’da görüşülmesi talebiyle Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Sarıçizmeli, yazısında, Mehmetçik Belediyesi’nin, Mehmetçik İmar Planı çalışmalarını İmar Yasası uyarınca ve İyi İdare Yasası'nın tüm ilkeleri ve özellikle imar ve çevre konusunda katılımcılığı düzenleyen maddeleri ve ilgili mevzuat tahtında yürüterek, sunum, duyuru ve danışma toplantıları yaparak gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla öngörülen yazışmaları tamamlayıp, görüş ve itirazlar ışığında da revizyonlarını yaparak raporladığını ve “Mehmetçik İmar Planı Taslağı”nı hazırladığını kaydetti.

İmar Yasası uyarınca, imar planının hazırlanmasının zorunluluk olduğuna işaret eden Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın, Birleşik Kurul’da usulüne uygun olarak görüşülmesi için Şehir Planlama Dairesi’nin gereğini yapmasını istedi.

Öte yandan Sarıçizmeli, basına yaptığı açıklamada, Şehir Planlama Dairesi’nin, İyi İdare Yasası uyarınca kendilerine 30 gün içinde cevap vermesi gerektiğini, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.