Sarıçizmeli: Artık çevrre suçları ağır cezada yargılanmalı

Mehmetçik Beleiyesi eski başkanı ve öğretim görevlisi Cemil Sarıçizmeli bugün Karpaza sahillerinde görüntülediği kirliliklerle ilgili isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Cemil Sarıçizmeli'nin paylaşımı şöyle:
"Nereye üzülüyorum en çok? Bu güzelim adayı hiç sevmememize. Deniz kaplumbağalarının kendine yuva yapacak kadar sevdiği bu güzelim koydaki atıkların tümünü BİZ bırakıp gittik!
Artık çevre suçlarının ağır ceza mahkemelerinde görüşülmesi konusunun gündeme taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir…"
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.