Saray’ın protokol kuralları değişti mi?

Cumhurbaşkanlığında Tatar’ın seçilmesinin ardından yeni bir durum yaşanıyor. Sadece ‘cumhurbaşkanını’ temsil eden “cumhurbaşkanlığı forsu” artık kürsüde konuk için de kullanılmaya başlandı

Cumhurbaşkanlığında Ersin Tatar’ın seçilmesinin ardından garip bir durum yaşanıyor.Sadece ‘cumhurbaşkanını’ temsil eden “cumhurbaşkanlığı forsu” artık kürsüde konuk için de kullanılıyor.Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan basın toplantısında da aynı durum dikkati çekerken dünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi ardından Saray'daki basın toplantısında da bu durum aynı şekilde gözlemlendi.Önceki dönemlerde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın toplantısında cumhurbaşkanlığı forsu sadece cumhurbaşkanının kürsüsünde duruyordu.Yaşanan bu protokol değişiminin neden gerçekleştiği merak konusu…