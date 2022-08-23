Saray’da UBP zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda, Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Tatar, UBP İlçe Başkanları’ndan “olağanüstü kurultay” talep etti. UBP İlçe Başkanları’nın bu talebi veto ettiği iddia edildi





Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmuyor. Ülke gündemini derinden sarsan iki kurultay geçiren Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun büyük bir farkla kurultay yarışını kazanmasına ve Ulusal Birlik Partisi’nin genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmasına rağmen, UBP’de sükûnet havası bir türlü sağlanamadı. Başbakanlık süresi oldukça kısa olan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti genel başkanlık koltuğunda da uzun süredir rahat oturamıyor.

“HÜKÜMETLE, PARTİ YÖNETİMİ UYUMLU ÇALIŞIYOR” SÖYLEMLERİ HAVADA KALDI

Her ne kadar kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, Başbakan Ünal Üstel ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun arasının iyi olduğu ve hükümet ile parti yönetiminin gayet uyumlu çalıştığı dile getirilse de, perde gerisinde huzursuzluklar olduğu siyasi kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor.

Ulusal Birlik Partisi içerisindeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gayri resmi bir Ulusal Birlik Partisi zirvesi gerçekleştirildi.

İLÇE BAŞKANLARI İLE SARAYDA GAYRİRESMİ GÖRÜŞME

Başbakan Ünal Üstel’in talebiyle gerçekleştirilen bu görüşmeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ev sahipliği yaptığı ve UBP İlçe Başkanları’nın görüşüne başvurulduğu öğrenildi.

Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun yer aldığı görüşmeye; Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in katıldığı öğrenilirken, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz’ün ise yurtdışında olduğu için söz konusu görüşmeye katılamadığı bize ulaşan bilgiler arasında.

ÜSTEL, KURULTAY TALEP ETTİ

Toplantıda, Başbakan Ünal Üstel’in “parti içerisinde çift başlılığın önüne geçmek için” olağanüstü bir kurultay ile UBP Genel Başkanlığı görevine gelmek için nabız yokladığı öğrenilirken, UBP İlçe Başkanları’nın bu talebi veto ettiği de öne sürüldü. UBP İlçe Başkanları’nın, yerel seçim sürecine girildiği bir dönemde gerçekleştirilecek bir kurultayın parti içerisinde bölünmelere ve huzursuzluğa neden olacağı düşüncesiyle bu isteğe karşı çıktıkları da öğrenildi.

