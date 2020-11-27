Saraya misafir gelen çocuk şimdi Cumhurbaşkanı

HALKIN SESİ heyetinin Cumhurbaşkanlığını ziyaretinde, Tatar’ın 3.5 yaşında iken Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde çekilmiş fotoğrafıgetirildi,anılar yad edildi

HALKIN SESİ heyetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyareti sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı.Gazetemiz direktörü Mehmet Küçük’ün, Ersin Tatar’a Başbakanlık görevine başladığı günlerde hediye ettiği Tatar’ın 3,5 yaşında iken Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde çekilmiş fotoğrafı görüşmenin başında Tatar tarafından getirilerek fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini sorgulaması hem duygusal anlar yaşanmasına hem de anıların canlanmasına neden oldu.Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine Mehmet Küçük tarafından hediye edilen fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ancak nerede çekildiğini merak ettiğini söylemesi üzerine Mehmet Küçük “Bu fotoğraf siz daha 3,5 yaşındayken bir yaz günü annenizle birlikte hem babamın müsteşarı olan dedeniz Cemal Müftüzade’yihem de annenizin annemle komşuluk ilişkileri bağlamında yapılan ziyareti sırasında o zaman sarayın bahçesinde kahve içerken çekilmişti” dedi.Fotoğrafta bulunan kişilerden iki kişinin hayatta olduğunu belirten Mehmet Küçük birinin Ersin Tatar diğerinin ise 94 yaşındaki Kamuran hanım olduğunu ifade etti.Mehmet Küçük “Sayın başkan yaklaşık 60 yıl önce misafir olarak geldiğiniz Saraya olarak şimdi ise ev sahibisiniz. Anlaşılan o günlerden böyle bir hayaliniz vardı” diye espri yapması sonrası bir kahkaha tufanı koptu.Tatar, fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini merak ettiğini belirterek Mehmet Küçük’ten yerini göstermesini istemesi üzerine bahçeye çıkılarak arkada bulunan küçük odanın önünde bir hatıra fotoğrafı çekildi.