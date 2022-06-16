Saray’a bir danışman daha

HP’den istifa ettikten sonra UBP’ye geçen, ardından milletvekili seçimini kaybeden Mesut Genç, Cumhurbaşkanlığına Danışman olarak atandı. 20 bin TL’ye yakın maaş alacak olan Genç’in atanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığında danışman sayısı 10’a yaklaştı





Halkın Partisi’nden istifa ettikten sonra Ulusal Birlik Partisi’ne geçen ardından 23 Ocak erken genel seçimlerini kaybeden eski milletvekili Mesut Genç, Cumhurbaşkanlığına Danışman olarak atandı.

20 bin TL’ye yakın maaş alacak olan Mesut Genç’in atanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığında danışman sayısı 10’a yaklaştı.

Ülkede ekonomik kriz ve fahiş hayat pahalılığı varken, halk her gün ardı ardına zamlarla ezilirken, ay sonunu getiremeyen insanlar barınma ve beslenme sorunları yaşarken Cumhurbaşkanlığına sürekli olarak “danışman” atanması tepki çekti.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir süre önce de Saray’da 8 olan koruma personeli sayısını 20’ye yükseltmiş ve yine bu konuda tepki toplamıştı.

Öte yandan bu atama ile birlikte UBP’de seçim kaybeden milletvekili adaylarına adeta ödül verildiği de görüldü.

Bilindiği üzere HP’den istifa ettikten sonra UBP’ye geçen, ardından 23 Ocak erken genel seçimlerini kaybeden eski milletvekili Hasan Büyükoğlu da seçimden sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olmuştu.

Böylece UBP’nin geçen dönemki azınlık hükümetine dıştan destek olan Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu, seçimi kaybetmesine rağmen bu kez “atama” ile devlette görevlendirilmiş oldu.

