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Saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesi yasaklanıyor

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Çok hafif sapsız plastik torbalar bu uygulamadan muaf.

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Saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesi yasaklanıyor
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü’nde, 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde yapılan değişiklikle, saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesi yasaklanıyor.
Bakanlar Kurulu’nca Çevre Yasası’nın verdiği yetki uyarınca alınan, tüzük değişikliğine ilişkin karar perşembe günkü resmi gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay sonra yürürlüğe girecek tüzüğe göre, saplı plastik torbaların tüketiciye her türlü (ücretli veya ücretsiz) temin edilmesi yasak. Ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif sapsız plastik torbalar bu uygulamadan muaf.
 
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