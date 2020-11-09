Dr.Bülent Dizdarlı yeni yapılan hastane konusunda birçok belirsizlik olduğuna dikkat çekerek bundan sonrası için "Şansımızı zorlamasak iyi olacak" uyarısı yaptı



Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19'la yapılan mücadeleyi değerlendirdi.

Güney Kıbrıs'taki vaka sayılarını gördükçe neden karantinayı savunduklarının haklılığını ortaya koyduğunu belirten Dizdarlı, ancak üç günlük geliş gidişlerde karantina uygulanmaması kararının bir çok insan gibi kendisini de rahatsız ettiğini dile getirdi.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

"Covid- 19 la mücadele yolunda, haftalar önce karantinayı savunduğumuzda, bize “güneye her gün onlarca uçak iniyor” diyen arkadaşlarımız sanırım artık haklılığımızı tescil ediyordur.

Biran gözlerimi kapatıp düşünüyorum da, günde değil iki yüz elli üç yüz, elli hastamız çıksa sağlık servislerimizin yaşayacağı problemleri kafam da canlandırmak bile beni korkutuyor.

Hâl böyleyken bu üç günlük geliş gidişlerde karantina uygulanmaması kararı bir çok insan gibi beni de rahatsız ediyor. Tamam bu şekilde gelip gidenleri sayısı az olabilir. Ama Sinek de küçük ve mide bulandırıyor.

Güney Kıbrıs ve Türkiye’de iş çığırından çıkarken, her iki ülkede de hastalık geometrik olarak artarken bizde pik yapmadan bir plato gibi gitmesinde elbette alınan kararların, başta temas gurubu olmak üzere, yapılan çalışmaların rolü büyüktür. Ama bu şansımızı zorlamamızı gerektirmez.

Unutmayalım ki 75 gün sıfır vakayı yakalamışken, şansımızı zorladığımız için az daha ipin ucu kaçıyordu. Başarının formülü belli:

BAŞARI= Organizasyon+ Planlama+ Çalışma X Şans katsayısı.

Örneğin Hollanda , organizasyonu, çalışmaları ve organizasyonu çok iyi olmasına karşın şans katsayısının kötü olması nedeniyle sıkıntılardadır. Demek ki şansı zorlamak kesinlikle doğru olmayacaktır.

Zamanı da iyi kullanmadığımız gerçeği vardır. Pandemi hastanemiz nerdeyse zorlama sonucunda geç de olsa bitiyor. Ama hemen kullanabilecek miyiz? Aylardır söylüyoruz “yumurta kapıya dayanmadan personelini hazırlayın” diye. İçinde modern yoğun bakım ameliyathane ve odalar olan bu binanın teşkilat yasası maalesef hâlâ daha yoktur. Bu hastaneyle ilgili cevaplanması gereken pek çok soru vardır:

1- Bu hastane de kimler çalışacaktır.

2- Çalışacak kişiler nasıl ve nye göre işe alınacaktır.?

3- Bu insanlar bir eğitimden geçirilecek midir?

4- Hastane ayrı müstakil kendine özel bir başhekimi olacak mı? Yoksa Dr.Burhan Nalbantoğu devlet hastanesine bağlı mı çalışacak?

Unutmamalıyız ki binalar ve modern cihazlar tek başına hastalıkları tedavi edemez.

Gerçekten şansımızı daha fazla zorlamasak iyi olacak."

