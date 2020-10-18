Şans bu kez Lefkoşa'ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesine çıktı..

Piyangolar Birimi tarafından günlerdir duyurusu yapılan ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptli 18 Ekim çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye ‘27851’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayimiz Fulya Sonay tarafından satıldı.

‘15 Kasım’ biletleri yarın satışa giriyor

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecede toplam ikramiye 1.513.250 Bin TL olacak.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27851

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02436

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54137

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26148

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00624

04086

47983

51373

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06817

37025

43984

52049

52223

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19326

30388

32998

43340

43377

53763

66790

72350

72905

78024

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02017

04008

05006

08209

13358

24398

32760

38032

40803

41753

42480

55038

65700

68047

72312

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07851

17851

20851

21851

22851

23851

24851

25851

26851

27051

27151

27251

27351

27451

27551

27651

27751

27801

27811

27821

27831

27841

27850

27852

27853

27854

27855

27856

27857

27858

27859

27861

27871

27881

27891

27951

28851

29851

37851

47851

57851

67851

77851

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

159

861

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28

94

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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