banner913
banner932
Vefasızlık!
Vefasızlık!
11 0
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
12 0
 
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
31 0
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
24 0
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
32 0
Muhaceret Affı yürürlükte
Muhaceret Affı yürürlükte
22 0
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
20 0
banner1032

Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın düzenlenecek törenle anılacak

banner1020

Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, yarın Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak.

banner974
Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın düzenlenecek törenle anılacak
banner971
Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.


-60'ıncı yıl...
Bu yıl 60'ıncı yıl dönümünde Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitlerinin anılacağı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.
Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.
Anma törenine katılmak amacıyla kayıt yaptıran vatandaşlar için bölgelere göre araçların hareket noktaları ve kalkış saatleri şöyle:
“Karpaz köy meydanı saat 02.30, Erenköy-eski polis binası saat 02.30, İskele-İskele meydanı saat 04.30, Gazimağusa-Anıt Çemberi (İtimat önü) saat 04.30, Girne-Baldöken Parkı (Mahkemelerin arkası) saat 05.00, Lefkoşa-Girne Kapısı saat 05.00, Güzelyurt-Otobüs Terminali saat 06.00, Yeşilırmak’ta toplanma saat 07.00.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.