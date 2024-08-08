Şanlı direnişin 60’ıncı yılı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri bulunan Erenköy direnişi ve direniş sırasında şehit olanlar, bugün Erenköy’de düzenlecek törenle anılacak



Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, bugün Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak.

Bu yıl Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Bu yıl 60'ıncı yıl dönümünde Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitlerinin anılacağı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

KIBRIS TÜRK HALKININ VAR OLUŞ MÜCADELESİNİN MİHENK TAŞI ERENKÖY DİRENİŞİ

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

59 yıl önce Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.

