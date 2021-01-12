Şanıvar, AK Parti temsilciliği için kolları sıvadı

AK Parti’nin KKTC temsilciliği için Onur Şanıvar’ın ismi geçiyor. Mehmet Demirci’nin, AK Parti KKTC temsilciliği görevinin sona ermesinin ardından boşalan bu göreve AK Parti’nin başarılı isimlerinden Onur Şanıvar’ın getirilmesi planlanıyor.

Yıllardır Türkiye ve KKTC arasında köprü vazifesini gören isimlerin başında gelen ve bu konudaki deneyimiyle dikkat çeken Onur Şanıvar’ın Kıbrıs’ta başarılı çalışmalara imza atması ve sevilen bir kişi olması, bu göreve aday gösterilmesinde en büyük etken olduğu öğrenildi.

Halen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü olarak görev yapan Onur Şanıvar, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçimi kazanmasında büyük emek sarf etmişti.

Onur Şanıvar, 2005 yılında Türkiye’de yapılan Genel Seçimlerde TC vatandaşlarının oy kullanabilmeleri ve sandığa gitmeleri hususunda yoğun çalışmalarda bulunmuş ve Lefkoşa Büyükelçiliği nezdinde seçim komitesinde görev yapmıştı. Türkiye’den Kıbrıs’a gelen heyetleri karşılayan isimlerin başında gelen Onur Şanıvar, AK Parti Hükümetin icraatlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs’taki garantörlüğünün öneminin anlatılması konusunda önemli çalışmalarda bulunuyor.

2009 yılında Ak Parti Adana İli Gençlik Kolları Yönetim kurulu üyeliği, 2011 yılında Ana Kademe Çukurova ilçe Başkanlığı Yerel Yönetimlerden sorumlu Yönetim kurulu üyeliği, illerde açılan siyaset akademisi kursu gibi görevlerde bulunan Onur Şanıvar, Seyhan ilçesinde uzun yıllar müşahit, Sandık ve İtiraza yetkili gözlemcilik yaptı. 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığına kabul edilen Onur Şanıvar, ailesi ile birlikte KKTC’de ikamet ediyor.