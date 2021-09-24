Saner’e meslekten men istemi

Mimarlar, Mimarlık bölümü mezunu olan Başbakan Saner’in Türkiye’den gelerek külliye projesini yapacak olan mimara vatandaşlık vermesi sebebiyle meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlattı





Yeni yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimarına Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı verilmesine tepkiler büyüyor.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği üyeleri tepkilerini ortaya koymak için Başbakan Ersan Saner’i meslekten men etmek istiyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI…

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne mimar olarak kayıtlı olan Başbakan Ersan Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Söz konusu kampanya 27 Eylül tarihine kadar sürecek, oylamanın sonucu Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne sunulacak.

Üyelerin hazırladığı duyuruda, Saner’in bulunduğu konumu kullanarak, KTMMOB Yasası’nı açıkça ihlal ettiği ifade edilirken Saner’in, üyeler arasındaki dayanışmayı engellemeye yönelik faaliyetler içinde olduğuna dikkat çekildi.

Duyuruda ayrıca Başbakan Saner’in Mimarlık, Mühendislik ve Şehir Plancılığı mesleklerinin şeref ve haysiyetini bozmaya ve yok etmeye çalıştığı ifade edildi.



