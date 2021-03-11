Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Başbakan Saner’e anjiyo yapıldı. Saner’in kalp damarlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadı. İki saatte taburcu olan Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı





Başbakan Ersan Saner’e, göğüste baskı şikayeti ile başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı bir anjiyo yapıldı.

Saner 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildi.

Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, bu sabah Başbakanlık’ta görevinin başında olacağını söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Ersan Saner’e, EKG ve EKO’da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyoğrafi kararı alındığını söyledi.

Başhekim Dr. Özyılkan, “yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır.” bilgisini verdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün sabah rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alınan Başbakan Ersan Saner’i hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakan’ın dün sabah saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu kaydeden Üstel, Başbakana yapılan muayene ve ön tetkiklerin ardından tansiyonunun yüksek olduğu tespit edildiğini ifade etti.

Önlem amaçlı koroner anjiyografiye alınan Başbakan Saner’in kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir problem tespit edilmediğini belirten Sağlık Bakanı Üstel, Başbakan’ın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner ise, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, bu sabah Başbakanlık’ta görevinin başında olacağını söyledi.

Başbakan Saner, hastaneden ayrılırken basına açıklama yaptı. Başbakan Ersan Saner, sabah saatlerinde göğsünde hafif baskı hissetmesinden dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrole gittiğini, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış’ın daha ileri tetkik yapmak amacıyla anjiyo gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık iki saat önce geldiği hastaneden ayrılıyor olduğunu, doktorunun ifadesi ile anjiyonun çok başarılı geçtiğini belirten Başbakan Saner, “Allaha çok şükür, gördüğünüz gibi çok iyiyim. Hiçbir damarımda herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla merak edilecek bir şey yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, anjiyoyu gerçekleştiren ekibin başında olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış ve tüm ekibine, Başhekim Dr. Adil Özyılkan’a teşekkür ederek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemiz tam donanımlı ve halkımıza her türlü hizmetleri sunuyor. Halkımıza verdiği hizmetlerden dolayı da tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendisine kalsa dün görevinin başına döneceğini ama doktorunun yarına kadar dinlenmesini önerdiğini belirten Başbakan Saner, bu sabah görevinin başında olacağını duyurdu.



