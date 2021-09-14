Saner’den aşı sitemi

Başbakan Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen aşılanma oranının yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı



Başbakan Ersan Saner, nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü belirtti. Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen aşılanma oranının yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü ifade eden Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen oranın yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Adapass uygulamasının gelişmesiyle, bu konuda da başarılı olacaklarına inanç belirten Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde alınan kararların aşılamanın artırılması için üretildiğini dile getirdi.



