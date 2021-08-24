Saner "Yurt dışında bulunanlar KKTC’nin birer elçisi"

Başbakan Ersan Saner, İngiltere'deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu’nu Başbakanlık’ta kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüüğü’nün açıklamasına göre Başbakan Ersan Saner, Horozoğlu’nun İngiltere’de özellikle Kıbrıs Türk gençliği için aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü ve kendisinin de bunu takdirle izlediğini belirterek bugün de Başbakanlık’ta İngiltere’deki çalışmaları hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Gençlere her zaman yardıma hazır olduğunu da kaydeden Başbakan Saner, yurt dışında bulunanların KKTC’nin birer elçisi olduğunu ve bu konuda gençlere çok güvendiğini de söyledi.

Görüşmede Birliğin KKTC Temsilcisi Erden Pekri de hazır bulundu.