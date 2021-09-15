“Saner ve Sucuoğlu’nun hizmet gailesi yok”

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Saner ve Sucuoğlu’nun adaylıklarında hizmet gailesi görmediğini belirterek, “Saner’in arkasındaki grup yeterli değil. Sucuoğlu’nun da geçen dönem yanında olan birçok milletvekili yanında değil” dedi





UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, katıldığı bir tv programında UBP Genel Kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

UBP’de seçilecek genel Başkanın aynı zamanda ülkenin Başbakanı olacağını ifade eden ve hizmet için aday olduğunu kaydeden Taçoy, Başbakan Ersan Saner ve UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun adaylıklarında hizmet gailesi görmediğini belirtti ve diğer iki adaya yönelik eleştirilerde bulundu.

Taçoy, “Hizmet yarışında yarıştığım arkadaşlar böyle bir konumda değiller. Saner’in arkasında bir grup insan olduğunu görüyoruz yeterli mi değil. Bence yeterli değil. Sayın Faiz Bey’in de arkasında bir takım insanlar olduğunu görüyoruz. Fakat geçen dönemde yanında olan birçok milletvekili yanında değil. Faiz Bey’in yaptığı birçok söylem vardır bu söylemler kulak tırmalasa bile, kalpleri yarıp geçse bile birçok konuda bu söylemler koltuk için yapılan hareketlerdir. Benim iddiam bu değil, bu ülkenin bir hizmete ihtiyacı vardır. Bizim hem bilgimize ve tecrübemize ihtiyaç duyan bir ülke vardır. Buna hizmet boyutuna getirmemiz gerekir. Ben o noktadayım o yüzden kurultaya adaylık konusunda ısrarlı ve inatçıyım. Kel gelin kel kaynana olayına girmek istemem” dedi.

UBP’nin bir önceki kurultayında geri çekilmesinin sebebini ‘Faiz Sucuoğlu’ olarak açıklayan Taçoy, “Birinci çekilmişken ben neden çekilmeyeyim” dedi ve şunları aktardı:

“Türkiye yetkililerinin hiç işi yoktu da UBP’nin kurultayından cımbızla girip Hasan, Faiz sen çekil Ersan mı gelsin yoksa buradan bir senaryo mu oluşturalım sorusunu sorarım. Orada böyle bir şeyin olması düşünülmedi bile bu olay KKTC’den çıktı. Hata Faiz Bey’in söylemlerindedir. Türkiye müdahale etti, beni evden gelip aldı. Kimler gelip aldı? Ne oldu Türkiye’den siyasetimize müdahale varmış gibi bir algı yaratıldı. Bir devlet eğer adını partinin iç meselesine karıştırıyorsa eğer hayli hayli size karşı gelecek gün geldiği zaman. Mağduru oynayabilmek için bir devletin suçlanması doğru bir algı politikası değildir. Süreç devam ediyor. Bana inanan bir sürü insanın yolda sahipsiz kalmasını istemezdim. Başkaları tarafından cezalandırılmasını istemediğimi için adaylığımın devam etmeyeceğini söyledim. Faiz Bey’in çekilmesiyle de bende birinci geri çekildikten sonra bir tek hareket yaparım diyerek geri çekildim