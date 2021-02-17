“Saner ülkeyi yönetemedi, kaosa soktu”

Erhürman’dan Saner’e yanıt: “Sn. Saner, ülkeyi yönetmemekten, kaosa sokmaktan kaynaklanan paniği CTP'ye saldırarak ve ülkede cepheler yaratarak görünmez kılma çabasından bir an önce vazgeçmelidir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in CTP’ye yönelik cevabına sosyal medyadan yanıt verdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Saner'in CTP'yi hedef alarak ortaya koyduğu görüşler akla ziyan. Hükumet kurma çalışmaları sırasında yaşananları hatırlatmayı alışkanlık haline getiren Sn. Saner nedense görevi bizim devraldığımız dönemde bir kriz hükumeti kurulması için yapılan yemek davetine bile katılmadığını bir türlü hatırlayamıyor.

"Salgın döneminde birlik ve beraberlik yerine yıkıcı muhalefet anlayışını" tercih ettiğimiz yönündeki iddialar da, 11 aydır "kriz merkezi" çağrısını yineleyen CTP'nin bu çağrılarına kulak tıkamaktan kaynaklanan bir algı bozukluğu olsa gerek.

"Ucuz politika" yaptığımız yönündeki iddiaya muadili sözcüklerle yanıt vermeyi ise "siyasette seviye" hassasiyetimiz dolayısıyla doğru bulmuyorum. Sn. Saner, ülkeyi yönetmemekten, kaosa sokmaktan kaynaklanan paniği CTP'ye saldırarak ve ülkede cepheler yaratarak görünmez kılma çabasından bir an önce vazgeçmelidir. Sadece lafta kalan, hamasete dönüşen "birlik ve beraberlik" çağrılarının gereğini yapmayarak, "ben bilirim, ben yaparım, olur" anlayışıyla ülkeyi bu noktaya getirenin kim olduğu halkımız tarafından çok iyi bilinmektedir.

CTP sorumluluk bilinciyle görevini yerine getirmeye ve halkımızın bu zor döneminde birlikte sorumluluk üstlenme çağrılarımıza yanıt veren tüm toplum kesimleriyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, çalışmaya devam edecektir.”



