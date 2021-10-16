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“Saner talimatla iş yapıyor”

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Bu Memleket Bizim Platformu, Hükümetin istifasından UBP yetkilerinin ve karar organlarının haberi olmamasının, Saner’in talimatla iş yaptığının göstergesi olduğunu vurguladı

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“Saner talimatla iş yapıyor”
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Bu Memleket Bizim Platformu, hükümetin istifasıyla ilgili açıklamada bulundu.
“Bu Memleket Bizim Platformu” adına KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifasının talimatla olduğu öne sürüldü.
Açıklama şöyle:
“Adamızın kuzeyinde yaşanan son siyasi gelişmeler, hükümetin istifasının talimatla ile olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
Koltukta kalma uğruna topluma sırtını dönen bir avuç işbirlikçi hükümet kurma ve hükümet bozmak için müdahalelere davetiye çıkarmaktadırlar. Hükümetin istifasından UBP yetkilerinin ve karar organlarının haberi bile olmaması, Sn. Ersan Saner’in talimatla iş yaptığının göstergesidir. Bu gelişmeler yaşanırken Sn. Tatar’ın, aldığı talimatla istifa etmiş Ersan Saner başkanlığındaki hükümeti seçimlere giden süreçte başımızda tutmak için hazırlık yaptığını gözlemlemekteyiz. Sn. Tatar bu konuda yaptığı ilk açıklama ile kendini ele vermiştir. Anlaşılan odur ki, istifalı hükümet seçime giden süreçte vatandaşlık, T izni, kuyu izni, geçici kadro ile işe alma, kredi dağıtma ve her türlü partizanlık yaparak seçimlere gitme gibi bir amaç edinmiştir.
Demokrasinin dış müdahaleler ile rafa kaldırıldığı, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda elde edilen ve BM ile uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilen kazanımları geriletecek bir döneme hızla girmekteyiz. Toplumumuzun iradesini hiçe sayarak kuklalarla bizi yöneteceğini sananlara cevabımız her zaman olduğu gibi “hayır” olacaktır. Bilinmelidir ki, irademiz satılık değildir.”
 
 
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