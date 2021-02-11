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Saner, Pilli’nin istifasını istemiş

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Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Pilli’den ‘iş birliği içerisinde çalışmayacaksa’ görevi bırakmasını istedi. Pilli ise “Beni görevden alacaksanız alın” diye yanıt verdi. Ancak iddia edildiği gibi Pilli’nin görevden alınması gündemde değil

Saner, Pilli’nin istifasını istemiş
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Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifasının istendiğini açıkladı.
Katıldığı bir TV programında konuşan Töre, kendi kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre Pili’nin istifasının istendiğini kaydederken “Pilli’nin istifasının istenmesi ya da görevden alınması doğru bir yaklaşım olmaz” dedi.
Elde edinilen bilgiye göre Başbakan Ersan Saner önceki gün bakanlar ile bir toplantı gerçekleştirdi ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’den kapanma gerekçelerini ve elindeki verileri paylaşmasını istedi.
Saner, Pilli’nin iş birliği içerisinde çalışmayacaksa görevi bırakmasını istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Pilli “Beni görevden alacaksanız alın” diyerek toplantıyı terk etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu haber ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Pilli’nin taraftarları sosyal medya üzerinden Pilli’nini görevden alınmaması için ciddi bir kampanya yürüttü.
Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre Ali Pilli’nin görevden alınma şeklinde bir olayla karşılaşmadı ancak Ali Pilli’nin istifası istendi. Bunu doğru bir kaynaktan öğrendim.
Pilli’nin istifasının istenmesi ya da görevden alınması doğru bir yaklaşım olmaz. Ciddiyetle dürüstlükle, doğrulukla bağdaşan bir durum değildir.
Ülke yönetmek doğruluk ister ciddiyet ister. Bunlara Başbakan Ersan Saner’in dikkat etmesi gerekir.    
Bu kadar büyük bir partinin git gide yanlışlarının artması doğru karşılanamaz hoş değildir.
Pilli başarılıdır değildir ben bu yorumu yapmam ama Başbakan Ersan Saner, “dünya sağlık bakanlarının en başında gelir” ifadeleri doğrultuda yorum yapabilirim. Bir hafta önce böyle bir hafta sonra böyle bunlar doğru şeyler değildir. Partimiz ciddi bir şekilde bu konulardan rahatsız olmaktadır. Sorumluluk Ersan Saner’indir.”
 
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