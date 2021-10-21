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Saner kimi işaret etti?

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Başbakan Ersan Saner’in video skandalı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı bazı ifadeler toplumda merak uyandırırken, Ulusal Birlik Partisi içerisinde de infial yarattı.

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Saner kimi işaret etti?
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Saner’in yazılı açıklamasında kullandığı; “Ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum. Bu yola başvuranların ola ki o makama geldiklerinde nelere başvurabileceklerini halkımızın ve partililerimizin takdirine bırakıyorum” ifadeleri, Başbakan Saner’in, Genel Başkanlık yarışı için aday olan UBP’li vekilleri işaret ettiğine yoruldu.
Parti içerisinden bir ismin işaret edildiğini düşündüren açıklama sonrası, gözler Genel Başkanlığa aday olan diğer UBPlilere çevrildi.

 
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