Sandıklar açıldı: İlk 63 sandığa göre adaylar arasındafark yüzde 1

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu oy verme süreci saat 18.00’de tamamlandı.Açılan ilk 63 sandığa göre adaylar arasında % 1 civarında bir fark olduğu iddia edildi. Bir aday yüzde 49 diğer yüzde 51 oy oranı olduğu bildirildi.

Sandık başında oy vermek için bekleyen olmayan sandıklar, saat 18.00’de açılıp sayıma başlandı.

Saat 18.00 itibarıyla oy vermek için bekleyen seçmen olan sandıklarda ise, sandık kurulu başkanı tarafından oy kullanmalarına imkan verildi.

UBP adayı, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarıştığı seçim için kurulan ve 199 bin 29 kişinin oy kullanabileceği toplam 738 sandıktan çıkacak sonuçlar, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından yayımlanamayacak. Saat 19.00’a kadar, seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasak.

Sandıklardan gelecek sonuçları saat 19.00’dan itibaren duyurmaya başlayacak Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonucunu ilk tura göre daha da erken saatte, saat 20.00 civarında açıklamayı hedefliyor.