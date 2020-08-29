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Sandığa gitmek tehlikeli

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Meclis Eski Başkanı Dr. Siber, Covid-19 sürecinde sandığa gitmenin oldukça tehlike arz ettiğini, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaşından büyük olanlara “seçime gidin” çağrısının yapılmasının oldukça yanlış olduğunu söyledi

Sandığa gitmek tehlikeli
 
 
 
Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Kıbrıs Postası TV’de Rahmican Çalışkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Soru İşareti – Seçim Özel’ adlı programa konuk oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Siber, ruhsuz ve gölgede kalmış bir seçim olduğunu ifade ederek toplumun sağlığının söz konusu olduğunu, ülkenin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.
Hükümette ortak ruh hali olmamasını eleştiren Siber, bu sürecin gidişatının yanlış olduğuna şahit olduktan sonra artık parlamenter sistem de iyileştirmemi yapılacağı yoksa başkanlık sistemine mi geçileceğinin hükümette artık tartışma konusu olması gerektiğinin altını çizdi. Siber, “Bu konuda kesinlikle çalışmalar yapmak gerekiyor, ülke olarak bize bir tane başkan yeterli” dedi.
Parlamenter sistemde yetkilerin karıştığını ve sistemin değiştirilerek hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.
Çok adaylı bir seçim olduğunu ve kampanya adına verilen vaatlerin, yapılan ziyaretlerin topluma karşı algı operasyonu olduğunu aktaran Siber, “Adayların geçmişine bakılması lazım, kampanyanın renklerine değil” dedi.
Siber, üst düzey yöneticilerinin seçimlere adaylık koyarak ‘Ortak akıl ortak ruh’ kuralından çıkıldığını ve kampanya yapılmak adına  ‘Biz değil ben’ olarak devam ettikleri sürece halka güven vermeyeceklerini aktardı.
Ülkeyi yönetecek olan kişinin halkın motivasyonunu artırması, toplum sağlığını göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Siber, başından beri birbirinden kopuk, biz olamayan tek ses topluma motivasyon ve moral verebilecek bir yapı oluşturulamadığına dikkat çekti. Meclis Eski Başkanı Siber, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık süreçte neler yaptığı göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti.
Covid-19 sürecinde sandığa gitmenin oldukça tehlike arz ettiğini ifade eden Siber, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaşından büyük olanlara “seçime gidin” çağırısının yapılmasının oldukça yanlış olduğunun altını çizdi.
Covid-19’un gidişatına göre değerlendirmelerin yapılması gerektiğini aktaran Siber, vaka sayılarındaki artışın yüksek olması takdir de seçimlerin ertelenme ihtimali olduğunu belirtti.
 
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