“Sanayici perişan durumda”

Ekonomik kriz ve dövizin önlenemez yükselişiyle birlikte her kesim ciddi zorluklarla boğuşurken, hükümetten beklentiler artıyor. Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu “Sanayici çok perişan durumda” diyor

Ülke olarak ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz şu günlerde, dövizin yükselişi ve Türk Lirası'nın değer kaybı 7'den 70'e, ülkenin her kesimini olumsuz etkiliyor.

Sanayici de, üretici de, iş insanı da, esnaf ve halk da ciddi zorluklarla boğuşurken, hükümetten beklentiler artıyor.

İş insanları, esnaf, sanayici, yaşanan enflasyon karşısında zor durumda olduklarının altını çizerek, maliyetlerdeki artışa dikkat çekiyor.

Satılanı yerine koyamamaktan şikayetçi olan iş çevreleri, hükümetten sermaye için uygun faizlerde işletme kredisi talebinin yanında prim desteği talep ediyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, mayıs ayında açıklanan 3,62'lik hayat pahalılığının hesaplanırken bakılan kriterlerin hayattaki gerçeklerden uzak olduğunu belirtti.

"Sanayici çok perişan durumda" diyen Kamacıoğlu, hiçbir konuda ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Kamacıoğlu, artan vergiler, artan hammadde fiyatlarının sanayiciyi her geçen gün daha da zorladığının altını çizerek, sanayicinin çok ümitsiz bir durumda olduğunu ifade etti. Şu an hiçbir yönden sanayiciye yardım edilmediğinden yakınan Kamacıoğlu, artan döviz ve faiz oranları ile sanayicinin hammadde almakta zorlandıklarını vurguladı.

Kamacıoğlu, üretmek ve hammadde alabilmek için destek beklediklerine işaret ederek, "Türkiye ile KKTC arasında yapılan ticaretten de sanayici çok mağdur durumda, daha önce döviz bazlı aldığı ödemelere vade alabiliyordu. Şu an Türk Lirası ile aldığı için vade alamıyorlar, peşin istiyorlar" dedi.

Kamacıoğlu, sanayicinin işletme sermayesi bulmakta ciddi sıkıntı çektiğine dikkat çekerek, hükümete destek bekledikleri çağrısında bulundu. Sanayicinin işletme kredisi almasına yardımcı olacak önemli adımlar atılmasının gerekliliğinden bahseden Kamacıoğlu, bu hafta gündemlerinde bu konu olduğunu ve bu konuyu her gittikleri yere ve her görüşmelerine yansıtacaklarını kaydetti.