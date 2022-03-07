“Sanayici iflas noktasında”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, sanayicinin işletmesini kapatıp satmayı düşündüğünü, Makine Mühendisleri Odası’na envanterle ilgili liste yapılması için yazı yazanlar olduğunu kaydetti



Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) neye göre elektriğe bu kadar yüksek zam yaptığını kalem kalem açıklaması gerektiğini, böylece halkın kurumun bu noktaya nasıl getirdiğini daha net görebileceğini söyledi.

Ayer Yarkıner, Haber Kıbrıs web tv’de soruları yanıtladı.

Elektriğe yapılan yüksek zam konusuna değinen Yarkıner, “Aldığımız eğitim ve edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak zamların yapılmaması için alınacak önlemleri açıklamıştık. Başbakan ‘KIB-TEK’te kara delikler var’ dedi. Enerji eski Bakanı Sunat Atun da kurumu gelen gidenin ‘tekmelediğini’ söyledi. Kara delik giderilmeden tekmelemenin önüne geçilmeden zam yapmanın anlamı yoktur. AKSA’nın devamı için yapılan zam azdır, AKSA’nın sözleşmesinin iptali için fazladır. Mevcut sistemin devamı için zam yapıldıysa 4-5 TL olmalıydı. KIB-TEK’in verimli çalışmasını amaçlıyorlarsa fazla zam yaptılar” dedi.

KIB-TEK’in yaptığı zamlardan dolayı tüm iş kollarının zora girdiğine, sanayicinin iflas noktasına geldiğine dikkat çeken Yarkıner, “Sanayici işletmesini kapatıp satmayı düşünüyor. Odamıza envanterle ilgili liste yapılması için yazı yazanlar var” ifadelerini kullandı.

Enerjinin mühendislik ve matematik gerektirdiğine işaret eden Yarkıner, “Zamları nasıl hesaplıyorlar? AKSA’yı boynumuzda neden besleyelim. Kurumda zarar varsa o zaman küçülmeye gidilmeli. Zam neye göre yapıldı, kalem kalem açıklanmalı” şeklinde konuştu.

AKSA ile yapılan anlaşmanın incelenmesi gerektiğini savunan Yarkıner, “Usulsüzlük yapanlar hakkında işlem yapılmalı. AKSA’ya her yıl 46-50 milyon dolar geçerli olmayan ödeme yapılıyor. Bu para AKSA’nın tesisinin maliyetidir. AKSA’ya her yıl tesisin parasını ödüyoruz. Elektrik ihtiyacımız zirve değeridir ancak KIB-TEK kapasitesinin yüzde 50’sini kullanıyor” diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın yaptığı bir çalıştayda, AKSA jeneratörlerinin ürettiği yakıt oranının açıklandığını ancak Bakanlar Kurulu’nun ise tüketilen yakıtın üzerinde bir rakam belirlediğini anlatan Yarkıner, “Bakanlar Kurulu rakamına göre hareket edilirse KIB-TEK 2 milyon dolar zarar ediyor. Sözleşme geçersizdir ve hukukçular incelenmelidir. 18 milyon AKSA’ya fazladan para ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı devletin bazı alacaklarını sabitlediğini ancak AKSA’nın alacaklarının sabitlenmediğini ifade eden Yarkıner, “Sözleşmede mücbir sebep ortamında bazı yaptırımlar olabileceği yazıyor ancak devlet bunu uygulanmıyor. AKSA’ya karşı değiliz ancak karşı olduğumuz haksız fazladan ödeme yapılmasıdır. KIB-TEK düzgün çalışırsa AKSA’ya da ihtiyacımız yoktur. AKSA rayiç bedele inerse yüzde 25 indirim yapılabilir, inmezse zamlar fayda etmez” dedi.

2009 yılında gerek olmadığı halde AKSA’nın sözleşmesinin uzatıldığını ve kapasite artırımına gidildiğini belirten Yarkıner, “KIB-TEK’in 2007 yılında 1 milyon 800 bin megavat kurulu gücü vardı. Zirve değerini karşılayamadığımız dönem 1 buçuk aylık dönemdir ancak mevcut ihtiyacın çok üzerinde alım garantili anlaşması yapıldı” diye konuştu.

