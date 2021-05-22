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Sanayi Odası yeni başkanı Ali Kamacıoğlu

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Sanayi Odası yeni başkanı Ali Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 35. Olağan Genel Kurul seçimi sonuçlandı.

Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapıldı.

Seçimde mevcut Başkan Candan Avunduk'un listesiyle Ali Kamacıoğlu'nun listesi yarıştı.

Seçimi, Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı.

Seçim sonucunda “Sıla Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner Bahçeci ve Hüseyin Ciddi” asil üyeler,  “Mehmet Çıldır, Hasan Kaymakam, Atilla Bulancak” ise yedek üyeler olarak belirlendi.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin yapılacak ilk KTSO Yönetim Kurulu toplantısının ardından belirleneceği belirtildi.

Görev dağılımın yapılacağı KTSO Yönetim Kurulu toplantısında Ali Kamacıoğlu’nun yeni başkan seçilmesi bekleniyor.

KTSO Başkanlığını daha önce Candan Avunduk sürdürüyordu.

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