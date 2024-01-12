Sanayi için işbirliği

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’den KKTC’ye gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlama amacıyla protokol imzaladı. Kacır, “KKTC’nin sanayileşme yolculuğunda bir atılım başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında, KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma", dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmaya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza koydu.

Anlaşma, "yatırım alanı açma, Türkiye’den KKTC’ye gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlama ve Türkiye ve KKTC’deki yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi" amaçlıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada KKTC’nin bu topraklarda var olabilmesi için üretebilmeyi ve katma değeri artırabilmeyi hedeflemesi gerektiğini, bunun da ancak Türkiye ile birlikte mümkün olabileceğini söyledi.

Sanayi ve sanayici ihtiyacının karşılanması ve Türkiye’nin sanayi anlamında gerçekleştirdiği devrimlerdeki bilgi birikimini KKTC’ye aktarması noktalarındaki desteğin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, bu protokolle Türkiye’nin bu noktalardaki desteğinin daha da büyük ivme kazanacağını belirtti. Amcaoğlu, kısa süre içinde yatırımların karşılıklı korunmasına yönelik protokolün de imzalanacağını söyleyerek, teşekkür etti.

KACIR

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Kıbrıs Türklerinin büyük Türk milletinin bir parçası olarak birçok badireden, çetin mücadeleler vererek geçmeyi başardığını dile getirerek, Türkiye’nin ambargo ve izolasyonlara karşı her zaman Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanında olduğunu söyledi.

“İki devletli çözümün savunucusu olmayı sürdürüyoruz. Mavi Vatan’ın ikinci Türk devleti konumunda bulunan KKTC devleti her zaman gözümüz, aklımız, milli davamız olacak” ifadelerini kullanan Kacır, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti.

KKTC’nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak plan ve projelerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünün bir üst seviyeye taşındığını kaydetti.

KKTC’nin kalkınmasına katkı sunmak adına 1.1 milyar TL destek sağlandığını dile getiren Kacır, Türkiye’de tecrübe edilen organize sanayi bölgesi (OSB) modelini KKTC’de uygulamak adına adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye’deki OSB uygulamalarına değinen Kacır, “KKTC’ye nitelikli, planlı, çevreci sanayi alanları kazandırmayı arzuluyoruz” dedi.

Kıbrıs Türklerine yatırım alanı açarken, Türkiye’den gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kacır, KKTC’nin sanayileşmeye, sanayinin de KKTC’ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kacır, anlaşmayla finansal destek sağladıkları OSB’lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin KKTC’de yapacakları sanayi yatırımlarını kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Güvercinlik Büyük Organize Sanayi bölgesinde imar çalışmalarının tamamlandığını, ihale çalışmalarına başlandığını söyleyen Mehmet Fatih Kacır, KKTC sanayisine yeni bir soluk getireceğine inanç belirtti.

İmzalanan anlaşmayla Türkiye ve KKTC’deki yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi hedeflediklerini söyleyen Kacır, KKTC’li yatırımcıların yanı sıra Türkiye’den gelecek yatırımlarla OSB’leri adım adım üretim üslerine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kurumsallaşmış şirketleri KKTC’deki OSB’lerde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini dile getiren Kacır, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini güçlendireceklerini söyledi.

“KKTC’nin sanayileşme yolculuğunda bir atılım başlatmış olacağız” diyen Kacır, işbirliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

