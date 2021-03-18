TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KKTC’ye geldi. Büyükdede ile görüşen Bakan Arıklı, Türkiye’nin KKTC’ye sanayi bölgeleri için 100 Milyon TL ayırdığını vurgularken, Büyükdede ise “Birikmiş tecrübemizi, Kıbrıs’la paylaşmaktan onur duyarız” dedi





Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede dün KKTC’ye geldi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibini makamında kabul etti.

Görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın açıklamasında Büyükdede ve ekibinin ziyaretinin üç gün süreceğini belirtti.

Bu süreçte sanayi ve teknoloji konularının görüşüleceği bilgisini aktaran Arıklı, “Ama en önemlisi, ekonomik pakette de yer alan, organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında ise bizim Türkiye’ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyleyerek, “Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.

Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye’nin teknik tavsiyelerini alacaklarını kaydetti.

Arıklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanayi bölgeleri için ayrılan para 100 Milyon TL’nin üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar içindeyken ana vatan Türkiye’nin bize bu kadar büyük bir meblağ ayırması gerçekten takdire şayan. Sanayimizin, kalkınmamızın, üreten bir toplum olmamızın önünü açıyorlar. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşmasında, KKTC’nin sanayisinin gelişmesinde ve dünya ticaretinde yer edinebilmesinde nasıl bir yol kat edilebileceğini değerlendireceklerini belirtti.

Büyükdede, “Kardeş vatanımız Kıbrıs’ın kendine yeter hale gelmesi ve dünyada saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi konusunda bilgilerimizin Kıbrıs’a transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik” diyerek, Türkiye’nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini ve birikmiş tecrübe, imkân ve potansiyellerini Kuzey Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyacaklarını vurguladı.

