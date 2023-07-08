Şan, Şimşek ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
Dün gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
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