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Şan, Şimşek ile bir araya geldi

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Şan, Şimşek ile bir araya geldi
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Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
Dün gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
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