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Şan: “İstatistiki bilgi olmadan yol yürümek körebe oynamaya benzer”

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Şan: “İstatistiki bilgi olmadan yol yürümek körebe oynamaya benzer”

 
Maliye Bakanı Alişan Şan da, siyasete girmeden önce kendisinin de sanayici olduğunu belirterek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Her fabrika bir kaledir” sözüne dikkat çekti ve bu sözün hiç eskimediğini söyledi.
Bunun pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha hissedildiğini belirten Şan, pandemi döneminde en temel ihtiyaç olan maske eksikliğinin ülkedeki tekstil fabrikalarının yardımıyla giderildiğini anlattı.
Yüksek enflasyonla birlikte emtia fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Şan, büyük güçlerin ekonomik savaşlarının tedarik zincirini bozduğunu ifade ederek, maliyetlerin yükseldiğini söyledi. Para olduğu halde istenilen ürüne ulaşılamadığı zamanlar yaşandığını dile getiren Şan, buna karşın halkın, tüketicinin ihtiyaçlarının her zaman devam ettiğini söyledi ve bunlara cevap verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ekonominin, kıt kaynakların en verimli ve en doğru şekilde kullanılması olduğunu vurgulayan Şan, bunun için analizlerin ve istatistiklerin çok önemli olduğunu kaydetti.
Sanayicilere her zaman yön veren Sanayi Odası’nın çalışmasının kendilerine ışık tutacağını belirten Bakan Şan, çalışmanın yakından izlenip, analiz edilmesi gerektiğini söyledi.
Göreve geldiğinde ekonomik sivil toplum örgütlerini bakanlığa davet ettiğini anlatan Şan, Sanayi Odası ile birlikte yaptıkları çalışmaların verimli sonuçlarını yakında alacaklarına inanç belirtti.
“İstatistiki bilgi olmadan yol yürümek, tabiri caizse çocukluğumuzda körebe oynamaya benzer” diyen Şan, tüm sektörlerde aynı çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti ve Sanayi Odası ekibine çalışması nedeniyle teşekkür etti.
 
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