SAMUI Gardens Gönyeli'ye yeni renk kattı

Botanik ve Mevsimsel bitkinin yetiştirildiği SAMUI Gardens Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun Katılımı ile Açıldı

Her geçen gün gelişen ve yeni işletmelerin yer aldığı Gönyeli’de SAMUI Gardens botanik ve mevsimsel bitki üretim ve satış mağazası Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun katılımı ile hizmete girdi.

Hüseyin Amcaoğlu ve bölge halkının yoğun katılımı ile yaklaşık bin çeşit botanik ve mevsimsel bitkinin yer aldığı SAMUI Gardens işletmesi Hüseyin Amca caddesinde hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Amcaoğlu, Şehit Hüseyin Amca caddesinin son zamanlarda ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve SAMUI Gardens’ın açılmasıyla birlikte caddeye, bölgeye ayrı bir değer kattığını, böyle bir işletmenin ihtiyaç olduğunu ve SAMUI Gardens’in hizmete girmesiyle hem bölge halkına hem de diğer bölgelerden gelecek insanlara hizmet verebileceğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık Bin Çeşit Botanik ve Mevsimsel Bitki Yer Alıyor

SAMUI Garden’ın ortaklarından İbrahim Evran ise, bulundukları mağazada yaklaşık bin çeşit botanik ve mevsimsel bitkinin yer aldığını ve bu çeşidin önümüzdeki dönemlerde artacağını söyledi. Evran bitkilere karşı özel bir ilgisi olduğunu ve önceleri hobi olarak yaptığını, kendisine huzur ve sağlık verdiğini vurgulayarak bunu insanlara da yaşatmak istediğini vurguladı.

Evran, bu işletmeyi açmalarındaki amaçlarının insanlara botanik bitkilerin yanında iç ve dış mekanlarda en uygun ve doğru yetiştirebilecekleri bitkileri sunmak, peyzaj düzenlemesi yapmak adına bu işletmeyi uzun uğraşlardan sonra hayata geçirdiklerini belirtti.

Gönyeli Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde faaliyete giren SAMUI Gardens’da 1000’e yakın çeşit Botanik ve mevsimsel bitki yer alıyor